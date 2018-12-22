Украинский президент поздравил с юбилеем достижение советского авиапрома - "Мрию"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 30-летним юбилеем крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" разработки ОКБ имени Антонова. Этот "легендарный и уникальный" самолет — обладатель 240 мировых авиарекордов, в том числе абсолютного рекорда грузоподъемности, напомнил украинский президент. В сообщении в своем "Твиттере" Порошенко отметил и замечательное название "Казак", которое носит украинский воздушный гигант по кодификации НАТО.

В комментариях к сообщению Порошенко пользователи справедливо напоминают украинскому президенту: "Мрия", построенная в единственном экземпляре — не продукт не украинского, а советского авиапрома.

"Кабы не СССР, не было бы ни "Мрии", ни Украины. Но спасибо за поздравления", — пишет пользователь Andrey Sumenkov. "Построен в СССР. Декоммунизировать нужно", — иронизирует Dmitry Brenner. "Из вашего одно название", — отмечает еще один пользователь.

"Этот самолет на 100 процентов советский, в нем нет ничего украинского", — говорит mariOAlvarez. Пользователь из Новосибирска Kuznetsov_nsk предлагает поинтересоваться биографией Виктора Толмачева — авиаконструктора ОКБ Антонова, одного из создателей самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" — и покончить со сказками про "украинский" самолет. "Кстати, и КБ-то на Украине из Новосибирска появилось", — уточняет он.

Самолет Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, из них только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines. Второй экземпляр "Мрии" так и не был достроен.