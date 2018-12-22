В Могадишо террористы взорвали бомбу у театра: шестеро убиты

В столице Сомали террористы взорвали бомбу у КПП рядом с Национальным театром. Как сообщает ТАСС, самодельное взрывное устройство было заложено в автомобиль.

По данным полиции Могадишо, погибли не менее шести человек, а 13 получили ранения.

Правоохранительные органы подозревают в атаке на мирных граждан радикальных исламистов из "Аш-Шабаб" (запрещена в России). Их поддерживают боевики "Аль-Каиды" (запрещена в России).