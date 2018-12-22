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22 декабря 201811:11

ЛеБрон Джеймс: большинство хозяев клубов – рабовладельцы

EPA

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерз" ЛеБрон Джеймс считает, что большинство владельцев клубов в профессиональных американских лигах – НФЛ и НБА, — не избавились от комплексов рабовладельцев по отношению к игрокам.

"В Национальной футбольной лиге [главная организация в американском футболе, — прим. ред.] много пожилых белых мужчин, которые владеют клубами и имеют рабовладельческий менталитет, — цитирует Джеймса Bleacher Report. – Подход примерно такой: "Это моя команда. Ты будешь делать то, что я скажу. Или мы избавимся от вас всех".

При этом ЛеБрон убежден, что профессиональный спорт движется вперед только благодаря игрокам: "Это работает благодаря нам. Каждое воскресенье, без Тодда Гурли и Оделла Бэкхема-младшего, без всех этих игроков не будет никакого футбола. В НБА все устроено так же".

"Но разница между НБА и НФЛ в том, что в НБА смотрят на игроков иначе и учитывают их веру в себя, в свой потенциал. В НФЛ важно то, что ты можешь сделать для них на поле в воскресенье, понедельник или четверг", – заявил Джеймс.

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