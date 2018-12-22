Участники Евро-2020 получат от УЕФА рекордные призовые

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил сумму призовых за участие в финальной части чемпионате Европы 2020 года. Команды получат в сумме 371 миллион евро.

Каждая из 24 сборных получит как минимум по 9,25 млн евро за выход в финальную часть. Далее по ходу турнира участники могут заработать еще несколько миллионов. За победу же в турнире УЕФА выплатит 10 миллионов. При этом чемпион в случае трех побед на групповом этапе в сумме может заработать 34 млн.

Как отмечает Чемпионат.com, сумма призовых за участие в чемпионате Европы возросла на 23%. На прошлом турнире она составляла € 301 млн.

Напомним, в 2020 году Евро впервые пройдет в 12 городах, включая Санкт-Петербург.