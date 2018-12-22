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22 декабря 201812:54 Валентин Богданов

Резолюция по договору о ракетах: кто и как голосовал в ООН

Главная новость, связанная с безопасностью, — голосование в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке по проекту резолюции о необходимости сохранить российско-американский Договор (еще советско-американский договор Горбачева и Рейгана) о ракетах средней и меньшей дальности — РСМД. Предложила резолюцию Москва. Американская дипломатия работала над тем, чтобы провалить ее двумя третями. Что из этого вышло и что выявило голосование?

Не каждому международному договору посвящен целый памятник. У ДРСДМ такой появился больше четверти века назад. Скульптуру у штаб-квартиры ООН кранами собирали из частей советских ракет CC-20 (средней дальности) и американских "Першинг-2" (малой). Автор Зураб Церетели назвал ее "Добро побеждает зло". Со временем пронзающего груду металла Георгия Победоносца станут и вовсе считать одним из символов окончания холодной войны.

Через тридцать лет после вступления соглашения в силу уверенности в том, что эта война окончилась, все меньше. Внесенная Россией резолюция в поддержку соглашения в каком-то смысле должна была прояснить и это. Так и вышло, уверен наш постпред в ООН Василий Небензя. "Мы узнали, кто за стратегическую стабильность, а кто – против", — отметил он.

За — 43, против — 46, 78 воздержались, 30 стран вообще не голосовали. Для американцев, которые хотят из ДРСМД выйти, виня Россию в его нарушении, все прошло на грани. Постпреда Никки Хейли в зале не было. Потеряв от простуды голос, она все эти дни не выпускала из рук перо.

"Американская сторона очень волновалась по поводу итогов голосования, и накануне постпред Хейли разослала по всем странам-членам, включая нас, письмо с призывом голосовать против российской резолюции и в поддержку того, что этот вопрос имеет особую важность, потому должен быть принят двумя третями голосов членов ООН", — отметил Василий Небензя.

Степень важности для каждой конкретной страны, конечно, зависит от обстоятельств. Но для многих европейских государств важнее оказалась блоковая дисциплина. Члены НАТО и те, у кого с Альянсом особые отношения, как, например, у Швеции или Македонии, голосовали против. Хотя Европе ли не помнить 1983-й.

Решение Рейгана разместить в Старом свете "Першинги" и "Томагавки" с ядерными боеголовками сравнят по накалу с Карибским кризисом. Эпицентром протестов против чужого оружия, которое может навлечь беду на головы тех, кто по несчастью оказался рядом с местами его развертывания, станут протесты у британской базы Гринэм-Коммон. 70 тысяч человек (в основном женщины) выстроятся вдоль базы в живую цепь. К ограде протестующие будут крепить фото детей, ложится на пути грузовиков и приковывать себя к воротам. Лагерь просуществует аж до 2000 года.

Против резолюции голосовали и те, кто во времена памятных протестов был по другую сторону, то есть в составе СССР, но теперь во всю стремятся в НАТО, как, например, Грузия или Украина. А вот ненатовская Европа — Андорра и Босния, Сербия и Швейцария, Кипр, Лихтенштейн и Австрия — воздержалась.

Поддержали или не стали мешать российской резолюции практически все, не входящие в Североатлантический альянс, члены клуба обладателей ракет средней и малой дальности. Бразилия и Индия воздержались. Китай, Иран, Пакистан, КНДР проголосовали "за", как и Куба. РСМД там нет, но есть память все о том же Карибском кризисе. Такой же позиции придерживаются и ближайшие соседи нашей страны: Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и, конечно, союзная Белоруссия.

"Белоруссия, будучи государством — участником ДРСНД, неукоснительно выполняет все свои международные обязательства по договору. Мы поддержим рассматриваемую резолюцию, которая направлена на сохранение этого важного инструмента, от целостности которого зависит состояние безопасности не только в региональном контексте, но и в глобальных масштабах", — заявил представитель Белоруссии.

Но американцы считают, что масштаба договору как раз и не хватает. Их нескрываемая цель — подписать что-то подобное с целым рядом стран, у которых есть такое оружие. И прежде всего с Китаем. Вот только ультиматум по РМСД, выдвинутый России, полностью лишен смысла. Ракеты наша страна давно уничтожила, договор выполнен. Иначе ведь и знаменитый монумент не стоял бы там, где он стоит.

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