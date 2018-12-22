Ключник Папы Римского открыл "Вестям в субботу" секреты Ватикана
В Италии и Ватикане весь этот год шли "Русские сезоны". И вот они официально завершены. За этот год публика на Апеннинском полуострове увидела свыше 300 российских концертов, выставок, театральных и цирковых выступлений. На них побывали 6 миллионов человек.
Что до "Русских сезонов" в отдельно взятом Ватикане, то их эхо — такое, что собкору ВГТРК в Риме было позволено снять нечто вообще немыслимое! По этому городу-государству ее поводил сам ключник Папы Римского.
На дворе ночь. Джанни Клавиджеро приступает к работе. Власти у вас больше чем у папы Римского. Ключи — от каждой двери. Джанни Клавиджеро — хранитель ключей.
- Сколько их?
- 2796, — рассказывает Джанни.
- Сколько же они весят?
- Килограммы и килограммы истории.
Это еще не все, потому что самый главный ключ, как в русской сказке, спрятан в конверте. Конверт — в сейфе. Сейф — в бункере. Это — часть традиции. Ключ от Сикстинской капеллы — государственная реликвия.
"Это самая важная капелла в Ватикане, потому ключ один", — говорит Джанни.
- Единственная копия? Других нет?
- Единственная, которая есть на хранении у ватиканских музеев.
Возможности Джанни безграничны. Во-первых, с ним приходит свет. Во все дворики, во все галереи. У каждой двери есть свой номер, свой ключ и даже свой "стон".
Бессметные папские коллекции. Комната животных. Ряды античных статуй. Бюсты. Бельведерский торс (I век). Микеланджело был от него в восторге. "Этот торс, его гармония, анатомия дали толчок, вдохновение, перед тем как художник приступил к фрескам Сикстинской капеллы", — отметил Джанни.
Он, конечно, не только ключник — лучший в Ватикане гид. После торса с фонариком всматриваемся в Аполлона. Нас готовят к Сикстинской капелле. Но по пути в нее у нас еще Ван Гог, Пьета, Рафаэль — его комнаты и лучшая фреска – "Афинская школа".
Пробегаем галерею исторических карт, роскошных гобеленов. Бежим мимо книжных шкафов Чего только нет в Ватикане! Даже Луна. 7,5 километра богатств.
"Вот так от коллекции к коллекции, от века к веку я путешествую во времени", — сказал Джанни Клавиджеро. Никакой спортзал не нужен с такой утренней пробежкой. На бегу едва не упускаем Да Винчи. Напротив Рафаэля мы все-таки посидим.
- А вы здороваетесь с Микеланджело, с Леонардо?
- Это уже мои друзья, — признается Джанни. — И мы говорим другу "добрый вечер", "доброе утро" и "до завтра".
Есть места, которые туристам никогда не открывают. А нам можно. Премьера! Комната швейцарской гвардии и крохотная капелла Никколина — для молитв.
- Хотя бы минута в этой ежедневной гонке на молитву у вас остается?
- Конечно, — сказал Джанни.
Дверь в капеллу совсем неприметная. Достаем конверт. Ключ. Два поворота налево. Включаем свет в Сикстинской капелле. Вот он, Христос! Безбородый. Вопреки традиции. Нагота и мускулатура — вспоминаем торс — тоже вызывали осуждение. Сотворение Адама. Вот в такой атмосфере и проходит конклав. И именно Джанни опечатывает двери в капеллу, чтобы кардиналы сидели здесь, пока не выберут Папу Римского.
Печку ставят прямо здесь в углу. "И отсюда тянем трубу, которая выходит в окно", — рассказывает Джанни. Имена будущих Пап он узнает первым, еще до того, как над капеллой пускают белый дым. В последний раз это было 6 лет назад. Рассвет встречаем на панорамной площадке с лучшим видом на Рим, купол и Сикстинскую капеллу.
Историю Пап на престоле лучше всего изучать в зале карет. Точнее сначала были носилки, потом кареты, потом папамобили. Тот самый открытый белый Fiat, в который стрелял турецкий террорист Али Агджа в 1981-м. Именно после этого на папамобилях появились бронированные капсулы и стекла.
Вот-вот появятся первые туристы. Забегаем в зал икон — Джанни открывает его специально для нас. А мы для него в знак благодарности проводим экскурсию по русской выставке "Русский путь", что идет в Ватикане второй месяц. Джанни тоже видел ее одним из первых, открывая двери каждое утро, но опять на бегу. А оказывается, стоит задержаться.
8 утра. Две тысячи 796 дверей открыты. В музеях Ватикана начинается предрождественский ажиотаж.
- А все, что мы открыли, ведь надо закрыть?!
- Конечно! Вечером- тот же самый маршрут, — говорит Джанни.
- Отличная работа!
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