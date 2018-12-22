Утечки в США: сотрудник Сената получил срок за связь с журналисткой

К двум месяцам тюрьмы приговорен бывший директор по безопасности сенатского комитета по разведке 57-летний Джеймс Вульф за дачу ложных показаний о его связи с журналисткой газеты The New York Times Эли Уоткинс. О вынесении приговора суда в Вашингтоне сообщает телеканал CBS.

Также Вульф выплатит штраф в размере 7,5 тысячи долларов и в течение четырех месяцев будет обязан выполнять общественные работы не менее часа в день.

В 2017 году Вульф солгал ФБР о своих контактах с тремя репортерами. В числе журналистов была и Эли Уоткинс, с которой обвиняемый три года состоял в романтических отношениях. Вульф был арестован в июне и обвинен по трем пунктам в даче ложных показаний правительственному агентству.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пойман высокопоставленный источник утечек секретной информации в СМИ. Правда, имя Вулфа при этом не называлось.