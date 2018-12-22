Нападение пьяных рязанских футболистов на женщину попало на видео

Смартфон и 36 тысяч рублей стали добычей двух футболистов клуба второго дивизиона "Рязань", ночью избивших и ограбивших местную предпринимательницу, сообщили в региональном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Инцидент произошел около трех часов ночи 18 декабря недалеко от площади Победы в областном центре, а его "инициаторами" стали 21-летний Дмитрий Митин и 19-летний Артем Надеев. Они вскладчину снимали квартиру в центре Рязани и в ту ночь, порядочно приняв на грудь, отправились за добавкой. По пути спортсмены заметили стоявшую у банкомата 41-летнюю женщину, за которой и решили проследить.

Атаковали свою жертву злоумышленники уже около ее подъезда — они повалили женщину на землю и несколько раз ударили ее по голове, после чего забрали телефон и 36 тысяч рублей и скрылись. Той же ночью подозреваемых задержали, но часть денег они успели потратить.

На допросе и Митин, и Надеев признали свою вину, уточнив, что бы ли сильно пьяны. Полицейские сообщают, что они являются действующими игроками команды, но гендиректор "Рязани" Валерий Бращин заявил, что контракт с первым был разорван незадолго до инцидента, а второго не зачислили в основной состав.

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