В Калуге нашли родителей младенца, брошенного умирать на 13-градусном морозе

В Калуге следователи нашли родителей младенца, брошенного умирать на 13-градусном морозе. 17 декабря прохожий нашел девочку трех часов от роду у мусорных баков. Он обратил внимание на шевелящийся сверток. В ожидании скорой и полиции мужчина согревал девочку под одеждой.

Установить личности отца и матери помог ДНК-тест.

"Отцом девочки является мужчина, позвонивший в экстренные службы", — рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство матерью новорожденного".