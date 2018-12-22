Французский защитник Павар перейдет из "Штутгарта" в "Баварию"

Футболист оборонительной линии сборной Франции и немецкого "Штутгарта" Бенджамен Павар следующим летом сменит клубную прописку. Чемпиона мира 2018 года в составе "трехцветных" хотели бы видеть в мюнхенской "Баварии" и сам игрок не против переезда.

Перспективный футболист, которому исполнилось 22 года, дал принципиальное согласие на переезд в Мюнхен, сообщает еженедельник "Футбол". "Бавария" планирует приобрести чемпиона мира за 35 млн евро отступных. При этом эксперты считают, что руководство клуба может ускорить сделку и оформить трансфер Павара уже нынешней зимой.