"Динамо" обыграло "Амур" и одержало четвертую подряд победу в КХЛ

В Хабаровске матчем между местным "Амуром" и московским "Динамо" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из столицы.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (35-я минута) и Даниил Тарасов (60-я). Вратарь "бело-голубых" Иван Бочаров отразил все 26 бросков по своим воротам.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо", которое одержало четыре победы подряд, с 45 очками занимает шестое место. "Амур" с 29 баллами идет на предпоследней 12-й строчке на Востоке.