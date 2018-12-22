Возросло число погибших в результате теракта в столице Сомали

По меньшей мере 15 человек стали жертвами двойного теракта, устроенного утром в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило агентство DPA.

Взрывные устройства были заложены в двух автомобилях у КПП рядом с Национальным театром у президентского дворца. Ранее сообщалось о шести погибших и 13 раненых. Полиция ведет расследование произошедшего.

Ранее Сомали вошло в список наименее посещаемых стран мира, заняв вторую строчку — страну за год посетили всего 400 туристов. Реже, чем Сомали, посещается только карликовое государство Науру. В результате гражданской войны с конца 80-х годов прошлого века Сомали фактически прекратило свое существование и распалось на множество частей. В 2012 глду Конституционной Ассамблеей в Могадишо была принята временная конституция, определяющая Сомали как федерацию. Федеральное правительство признается международным сообществом в качестве законной сомалийской власти, однако до недавнего времени оно реально контролировало лишь 60% территории столицы Могадишо и далеко не всю территорию страны.