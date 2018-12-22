Министр просвещения посоветовала разгрузить детей в Новый год

Дать детям передышку и не задавать много домашних заданий на новогодние каникулы призывает школьных учителей министр просвещения РФ Ольга Васильева. По ее мнению, дети и так "загружены и перегружены", и праздник, особенно новогодний, должен быть праздником.

Родителям она не советует предлагать детям позаниматься вместе по школьной программе в начале каникул — этого не стоит делать "числа до третьего точно", сказала Васильева на "Деловом завтраке" в "Российской газете". При этом, отметила она, каждый родитель знает, какие проблемные места есть у его ребенка в школе — особенно если это младший школьник. И где-то с четвертого дня каникул, по словам министра, можно очень мягко и ненавязчиво начать обсуждать эти вопросы.

По словам Васильевой, она за то, чтобы дети отдыхали, хотя для любого человека отдых — это смена занятия, тем более для ребенка, который "не может просто лежать, просто сидеть, просто смотреть и просто слушать". Полностью интервью Ольги Васильевой "Российская газета" опубликует в ближайшем номере, передает "Интерфакс".

Министр также коснулась темы двух новых должностей, которые вводятся для педагогов в школах — старшего и ведущего учителя. Старший учитель, по ее словам, будет координировать работу других педагогов, методически сопровождать ее и разрабатывать "индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников". Старшим учителем можно будет стать, проработав в школе не менее пяти лет и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию. Требования к ведущим учителям еще выше: 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория. Ведущий учитель будет наставником для молодых педагогов, он будет помогать им "войти" в профессию. Таким образом, по словам Васильевой, планируется восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, приходящим им на смену, и возвращать в школу потерянное наставничество.