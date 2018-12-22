Тема:

Новый год и Рождество 56 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 декабря 201812:42

Министр просвещения посоветовала разгрузить детей в Новый год

Global Look Press

Дать детям передышку и не задавать много домашних заданий на новогодние каникулы призывает школьных учителей министр просвещения РФ Ольга Васильева. По ее мнению, дети и так "загружены и перегружены", и праздник, особенно новогодний, должен быть праздником.

Родителям она не советует предлагать детям позаниматься вместе по школьной программе в начале каникул — этого не стоит делать "числа до третьего точно", сказала Васильева на "Деловом завтраке" в "Российской газете". При этом, отметила она, каждый родитель знает, какие проблемные места есть у его ребенка в школе — особенно если это младший школьник. И где-то с четвертого дня каникул, по словам министра, можно очень мягко и ненавязчиво начать обсуждать эти вопросы.

По словам Васильевой, она за то, чтобы дети отдыхали, хотя для любого человека отдых — это смена занятия, тем более для ребенка, который "не может просто лежать, просто сидеть, просто смотреть и просто слушать". Полностью интервью Ольги Васильевой "Российская газета" опубликует в ближайшем номере, передает "Интерфакс".

Министр также коснулась темы двух новых должностей, которые вводятся для педагогов в школах — старшего и ведущего учителя. Старший учитель, по ее словам, будет координировать работу других педагогов, методически сопровождать ее и разрабатывать "индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников". Старшим учителем можно будет стать, проработав в школе не менее пяти лет и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию. Требования к ведущим учителям еще выше: 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория. Ведущий учитель будет наставником для молодых педагогов, он будет помогать им "войти" в профессию. Таким образом, по словам Васильевой, планируется восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, приходящим им на смену, и возвращать в школу потерянное наставничество.

Ранее по теме

Сейчас

13:36

На шахте в Соликамске произошло задымление, связи с горняками нет

12:19

Москва разочарована отказом ООН сохранить договор по ракетам средней дальности

11:34

Водитель на юге Франции стал десятой жертвой "желтых жилетов"

08:53

В Непале автобус рухнул в ущелье, много погибших

08:07

Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

05:27

Под Якутском произошел прорыв газопровода, но подача газа продолжается

04:20

После инцидента в Керченском проливе США выделят Украине 10 млн долларов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Резолюция по договору о ракетах: кто и как голосовал в ООН

Резолюция по договору о ракетах: кто и как голосовал в ООН

44 минуты назад
В Москве и области сильный снегопад вызовет гололедицу и заносы

В Москве и области сильный снегопад вызовет гололедицу и заносы

2 часа назад
Водитель на юге Франции стал десятой жертвой "желтых жилетов"

Водитель на юге Франции стал десятой жертвой "желтых жилетов"

1 час назад
Утечки в США: сотрудник Сената получил срок за связь с журналисткой

Утечки в США: сотрудник Сената получил срок за связь с журналисткой

1 час назад
Порошенко подняли на смех из-за поздравлений "Мрии"

Порошенко подняли на смех из-за поздравлений "Мрии"

1 час назад
Нападение пьяных рязанских футболистов на женщину попало на видео

Нападение пьяных рязанских футболистов на женщину попало на видео

2 часа назад
Министр просвещения посоветовала разгрузить детей в Новый год

Министр просвещения посоветовала разгрузить детей в Новый год

56 минут назад
В Калуге нашли родителей младенца, брошенного умирать на 13-градусном морозе

В Калуге нашли родителей младенца, брошенного умирать на 13-градусном морозе

1 час назад
Правительство США в "шатдауне": бюджет не принят

Правительство США в "шатдауне": бюджет не принят

7 часов назад
Фальшивый ЖЭК: мошенники придумали новый способ нажиться на пенсионерах

Фальшивый ЖЭК: мошенники придумали новый способ нажиться на пенсионерах

38 минут назад
После инцидента в Керченском проливе США выделят Украине 10 млн долларов

После инцидента в Керченском проливе США выделят Украине 10 млн долларов

8 часов назад
"Ты - КиберкOMENтатор": стали известны имена победителей

"Ты - КиберкOMENтатор": стали известны имена победителей

22 часа назад
Топ-10 провалов Apple в 2018-м

Топ-10 провалов Apple в 2018-м

20.12.2018 17:10
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

19.12.2018 14:39
Мария Захарова: методы разведки США вызывают презрение и брезгливость

Мария Захарова: методы разведки США вызывают презрение и брезгливость

16 минут назад
Торопившийся водитель протаранил полицейских в Петербурге

Торопившийся водитель протаранил полицейских в Петербурге

28 минут назад
Российский физик Сергей Псахье умер на детском конкурсе в школе

Российский физик Сергей Псахье умер на детском конкурсе в школе

30 минут назад
Возросло число погибших в результате теракта в столице Сомали

Возросло число погибших в результате теракта в столице Сомали

1 час назад
Татьяна Тарасова: Медведева переживает сложный период

Татьяна Тарасова: Медведева переживает сложный период

1 час назад
"Динамо" обыграло "Амур" и одержало четвертую подряд победу в КХЛ

"Динамо" обыграло "Амур" и одержало четвертую подряд победу в КХЛ

1 час назад
ЛеБрон Джеймс: большинство хозяев клубов – рабовладельцы

ЛеБрон Джеймс: большинство хозяев клубов – рабовладельцы

2 часа назад
Алкоголь может быть безопасен, но все зависит от способа потребления

Алкоголь может быть безопасен, но все зависит от способа потребления

2 часа назад
"Желтые жилеты" во Франции планируют шестую субботу протестов

"Желтые жилеты" во Франции планируют шестую субботу протестов

2 часа назад
В Новокузнецке подросток замерз по пути из школы домой

В Новокузнецке подросток замерз по пути из школы домой

2 часа назад
Олег Гуменюк будет исполнять обязанности мэра Владивостока

Олег Гуменюк будет исполнять обязанности мэра Владивостока

3 часа назад
Тест на идиота: Госдума предлагает новый способ проверки водителя

Тест на идиота: Госдума предлагает новый способ проверки водителя

3 часа назад
Авария на газопроводе в Якутии: факельное горение прекращено

Авария на газопроводе в Якутии: факельное горение прекращено

3 часа назад
В "Инстаграме" Шарика начался конкурс двойников кота Матроскина

В "Инстаграме" Шарика начался конкурс двойников кота Матроскина

4 часа назад
На МКС Рождество отметят индейкой, макаронами с сыром и клубникой

На МКС Рождество отметят индейкой, макаронами с сыром и клубникой

4 часа назад
В Карелии восстанавливают один из самых красивых храмов Русского Севера

В Карелии восстанавливают один из самых красивых храмов Русского Севера

4 часа назад
Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

5 часов назад
В Великобритании задержаны подозреваемые в запуске дронов над аэропортом

В Великобритании задержаны подозреваемые в запуске дронов над аэропортом

7 часов назад
В растроенных чувствах мужчина залез на главную елку Америки

В растроенных чувствах мужчина залез на главную елку Америки

7 часов назад
Модельер Виктория Андреянова создала новую форму сотрудникам Третьяковки

Модельер Виктория Андреянова создала новую форму сотрудникам Третьяковки

8 часов назад
В Великобритании мигранты с прутьями захватили судно, но быстро сдались

В Великобритании мигранты с прутьями захватили судно, но быстро сдались

9 часов назад
Венгерская Партия двухвостой собаки за снегопад, но против бесплатной сверхурочки

Венгерская Партия двухвостой собаки за снегопад, но против бесплатной сверхурочки

10 часов назад
"Умные счетчики" со временем заменят существующие

"Умные счетчики" со временем заменят существующие

10 часов назад
Оборудование WADA не позволило вовремя извлечь данные московской лаборатории

Оборудование WADA не позволило вовремя извлечь данные московской лаборатории

10 часов назад
В разведке США заявили о попытках России повлиять на промежуточные выборы

В разведке США заявили о попытках России повлиять на промежуточные выборы

11 часов назад
Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии

Зарубежные медики отказались помочь мальчику из Черемхово, узнав о его состоянии

11 часов назад
Пожар на складе пиротехники в Петербурге тушили почти четыре часа

Пожар на складе пиротехники в Петербурге тушили почти четыре часа

12 часов назад
В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну

В Киеве ели, пили, веселились и решили объявить Москве войну

16 часов назад
10 лучших подарков на Новый год для геймеров

10 лучших подарков на Новый год для геймеров

20.12.2018 13:36