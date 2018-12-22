Москва разочарована отказом ООН сохранить договор по ракетам средней дальности

Отказ Генассамблеи ООН одобрить предложенную Россией резолюцию о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности разочаровал Москву. Об этом говорится в субботнем заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Как считают в МИД, международная безопасность подверглась новому удару.

"В гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира", — указали российские дипломаты.

Москва и Вашингтон в последние годы неоднократно обвиняли друг друга в нарушении положений ДРСМД.

В ООН выказали поддержку российскому варианту резолюции 43 страны, "против" — 46, воздержалась — 78.