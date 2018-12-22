Мария Захарова: методы разведки США вызывают презрение и брезгливость

Те, кто утверждают о вмешательстве России в выборы в США, выставляют американский народ посмешищем, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свое мнение она высказала в своем аккаунте Facebook.

Накануне СМИ распространили заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса, в котором утверждается, что три страны — Россия, Китай и Иран — вмешивались в выборы в США в 2018 году. Доклад был подготовлен по поручению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, ранее издавшего указ, предписывающий предоставить по истечении 45 дней после проведения выборов отчет, в котором давалась бы оценка любой деятельности, которая могла быть расценена как вмешательство в избирательный процесс. Доклад о вмешательстве в выборы будет передан в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. В заявлении также утверждается, что если подозрения найдут подтверждение, против этих стран "будут введены новые санкции" по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

"Такими методами США нескоро станут "снова великими", — написала Захарова, имея ввиду предвыборный лозунг Трампа "Make America great again". Она считает, что ничего, кроме презрения и брезгливости, такое поведение "властелинов мира" не вызывает.

Ранее Россия не раз опровергала обвинения США о вмешательстве в выборы.