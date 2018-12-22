В Видяево достроили последнюю башню для цифрового ТВ

В поселке Видяево (Мурманская область) на базе Северного флота ВМФ РФ был запущен 5049 объект цифрового эфирного вещания в России.

Это последний объект в инфраструктуре сети, реализуемой по программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". Теперь цифровая эфирная сеть в России будет работать в полном объеме, и почти 99% граждан смогут бесплатно смотреть 20 общероссийских каналов в цифровом качестве.

На открытие башни "Ура" приехала губернатор Мурманской области Марина Ковтун и командующий подводными силами Северного флота Аркадий Романов.

В 2019 году Россия перейдет от аналогового вещания к цифровому. Первая на очереди – Тверская область, передает РИА Новости.