Биатлонист Пащенко стал четвертым на австрийском этапе Кубка IBU

На третьем этапе Кубка IBU в австрийском городке Обертиллиах состоялся мужской спринт на 10 км со стрельбой на двух рубежах. Победу, как и в суперспринте накануне, праздновал норвежец Сиверт-Гутторм Баккен. Наш Петр Пащенко остановился в шаге от медали – на 4-м месте.

Сборная России была представлена на спринтерской дистанции в Австрии следующими спортсменами: Пащенко (стартовый номер №14), Сергей Корастылев (№48), Эдуард Латыпов (№70), Алексей Слепов (№84), Василий Томшин (№85) и Юрий Шопин (№106). Однако Шопин на старт в итоге не вышел.

Как и почти всегда в спринте очень многое решала точная стрельба, которая явно не задалась у Корастылева (итоговое 14-е место), Слепова (17-е) и Томшина (44-е), которые остановились в итоговом протоколе достаточно далеко от призовых мест. Пащенко стал лучшим среди наших, Латыпов замкнул первую восьмерку.