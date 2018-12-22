На теннисном Australian Open будут играть укороченный решающий гейм
Открытый чемпионат Австралии по теннису, первый в сезоне турнир "Большого шлема", стартует 14 января 2019 года и на нем игроков ждет нововведение: в решающих сетах теннисисты не будут играть до преимущества в два очка, а при счете 6:6 разыграют укороченный гейм.
Организаторы турнира в начале декабря одобрили введение тай-брейка до десяти очков в принципе, но руководители австралийского "Шлема" сразу же начали консультации с о том, чтобы играть его уже на ближайшем турнире.
Функционеры обратились к игрокам, бывшим и действующим, комментаторам, агентам и представителям телевизионных компаний, хотят ли они и дальше играть решающие сеты до преимущества в два гейма. "Мы проанализировали их ответы, — сообщили организаторы на официальном сайте Australian Open. – В результате мы остановились на тай-брейке до десяти очков при счете 6:6 в решающем сете".
По словам представителей турнира, удлиненный тай-брейк (обычный разыгрывается до 7 очков) нивелирует преимущество игроков с мощной подачей, которые обычно берут классические тай-брейки.
Напомним, что ранее о введении тай-брейка в решающем сете "Большого шлема" сообщили представители британского Уимблдона: Открытый чемпионат Великобритании ввел тай-брейк в решающем сете при счете 12:12.
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