Пожар в пермской шахте: огнем заблокированы 9 горняков

Пожар на шахте в Соликамском калийном рудоуправлении (Пермский край) заблокировал выход на поверхность девяти горнякам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб МЧС, развернутый на месте пожара.

Восемь шахтеров удалось вывести на поверхность. Связь с заблокированными пожаром девятью горняками пока установить не удается. Шахтеры, находящиеся на глубине 340 метров, снабжены средствами индивидуального спасения. Есть надежда на то, что запаса кислорода им хватит до прихода горноспасателей, считают в региональном МЧС.

Спасатели оценивают пожар в шахте как "очень сильный". Пламя вспыхнуло во время работ по бетонированию, которыми занималась подрядная организация. В распространенном компанией "Уралкалий" заявлении уточняется, что задымление произошло в 08.04 по местному времени (10.04 по Москве) в четвертом стволе Соликамского рудоуправления-3.

На предприятии задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварии.