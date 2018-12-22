Бывший тренер "Зенита" может перебраться в Саудовскую Аравию

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, который в 2014-2016 годах возглавлял питерский "Зенит", получил выгодное предложение от ведущего клуба Саудовской Аравии "Аль-Насра". Арабские шейхи готовы платить 41-летнему тренеру 8 млн евро в год.

При этом португалец, который вместе с клубом "Порту" выиграл Лигу Европы-2011, но в последнее время работает там, где хорошо платят, не был первым кандидатом в "Аль-Наср": его позвали после того, как был получен отказ от Витора Перейры и Леонарду Жардима.

Последним местом работы Виллаша-Боаша был китайский "Шанхай-СИПГ", в котором, по разным данным, он получил за год тренерской деятельности от 10 до 12 млн евро. Португальца недавно звали в английский "Фулхэм", но он отказался. Сообщалось также, что его кандидатуру рассматривал мадридский "Реал", но до переговоров дело не дошло.