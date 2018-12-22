Жители севера Бурятии остались без электричества из-за спиленного дерева

На севере Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии.

В Баунтовском районе "черные лесорубы" валили лес. Одно из спиленных деревьев упало на высоковольтный провод.

Потребителей почти сразу подключили к энергоснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок. Без электричества остались только жители трех деревень — Монгой, Россошино, Романовка. Но все социально значимые объекты запитаны от дизель-генераторов.

9 бригад "Бурятэнергии" пытаются ликвидировать поломку, но ситуацию осложняет метель, передает РИА Новости