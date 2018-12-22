Сокративший путь пешеход сломал позвоночник после наезда машины в Казани

Переломом позвоночника закончилась для 37-летнего жителя Казани попытка сократить путь — он попал под колеса автомобиля. Камера регистратора зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около половины второго в пятницу, 21 декабря, на улице Академика Губкина. Мужчина, как видно на кадрах, выскочил на встречную полосу из-за стоявшего в пробке красного автобуса, так что водитель Nissan не успел отреагировать и остановиться.

От удара перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода подбросило в воздух. Самостоятельно подняться на ноги он не смог. Уже в больнице врачи диагностировали у пострадавшего перелом одного из позвонков.