Пожар на шахте в Соликамске: взрыва метана не было

В МЧС России опровергли информацию о том, что в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске, где продолжается пожар, произошел взрыв метана.

"Информация о взрыве метана не соответствует действительности", — цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

Со своей стороны представитель "Уралкалия" также заявил, что вспышка метана не могла стать причиной задымления. "Это не метан. Задымление связано со строительными работами", — приводит его слова "Интерфакс".

Проверку по факту задымления на шахте начало Следственное управление СК по Пермскому краю. В настоящее время на месте работает оперативная группа во главе с руководством управления, которая должна установить все обстоятельства происшествия.

ЧП в шахте компании "Уралкалий" произошло утром в субботу, 22 декабря. Горит проходческий полок (конструкция для проходки вертикальных стволов шахты) диаметром семь метров, тушение пожара продолжается. В зоне задымления находятся девять человек, все они сотрудники подрядной организации. Связи с ними нет. Люди находятся на глубине примерно в 350 метров, а горноспасатели пока не могут спуститься ниже отметки в 340 метров из-за высокой температуры и сильного задымления. На месте ЧП находятся силы и средства МЧС России.

Шахта была передана подрядчику в декабре прошлого года, там осуществляется строительство ствола рудника.