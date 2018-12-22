РПЦ высказалась за существенную доработку закона об оскорблениях в Сети

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион в субботнем выпуске программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" призвал существенно улучшить законопроект о наказании пользователей Интернета за оскорбление общества и государства.

Как считает иерарх, при желании к "неуважению можно подверстать очень многое". В РПЦ уверены, что формулировки законы обязаны быть "конкретизированы и уточнены".



По словам митрополита Илариона, право гражданина на свободу слова должно реализовываться приемлемым для остальных людей способом, без создания "хаоса и нестабильности".