"Церковные планы" Порошенко потерпели фиаско

Президент Украины Петр Порошенко потерпел фиаско в результате проведения "объединительного собора" на Украине, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Порошенко потерпел фиаско", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Провал планов украинского президента Иларион объяснил тем, что большинство православных Украины, большинство архиереев Украинской православной церкви не приняли участия в так называемом "объединительном соборе". В итоге в стране сейчас действует одновременно две церковные структуры: легитимная и нелегитимная, признаваемая в православном мире и непризнаваемая.

Иларион отметил, что ему "с трудом верится" в то, что Порошенко выполнит свое обещание "не загонять насильно" верующих в новую церковь.

Так называемый "объединительный собор" прошел в Киеве 15 декабря по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея. В мероприятии в основном приняли участие представители неканонических церковных структур. От канонической Украинской православной церкви на собор приехали только два представителя, ныне запрещенные в служении. Власти Украины планируют получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры в начале следующего года.

Споры в украинской Верховной Раде о названии новой церковной структуры привели к драке между депутатами.