Кубок IBU. Три россиянки в шестерке лучших в спринте

На третьем этапе Кубка IBU в австрийском городке Обертиллиах прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км со стрельбой на двух рубежах. Победу неожиданно для многих одержала спортсменка из Канады Надя Мозер. Россиянка Наталья Гербулова пришла на финиш второй.

Сборная России была представлена на спринтерской дистанции в Австрии следующими спортсменами: Гербулова (стартовый номер №35), Светлана Миронова (№40), Ирина Казакевич (№55), Виктория Сливко (№65), Лариса Куклина (№78) и Екатерина Мошкова (№89).

Кроме Гербуловой, отстрелявшей "на ноль" и уступившей канадке всего 0,4 сек., в шестерку лучших попали Куклина (0 промахов и 5-е место) и Миронова (1 промах и 6-е). Мошкова с двумя промахами – 17-я, Казакевич – с тремя – 21-я, Сливко, также три пули пославшая в "молоко", на 34-м месте.