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22 декабря 201816:55

Хавбек ЦСКА Влашич попал в сборную открытий Лиги чемпионов

EPA

Европейский союз футбольных ассоциаций определил лучших футболистов Лиги чемпионов-2019. В их числе – сборная открытий группового этапа, в состав которой вошел хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.

Стоит напомнить, что Влашич арендован "красно-синими" из английского "Эвертона", он провел в евротурнире все шесть матчей и отметился тремя голами. В команду открытий Лиги чемпионов его включили репортеры и редакторы сайта УЕФА, которые при выборе руководствовались двумя критериями для отбора: возраст – не старше 24 лет и дебют в Лиге чемпионов в 2018 году.

Вместе с Влашичем в сборную попали: Одиссеас Влаходимос ("Бенфика"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Маттейс де Лигт, Френки де Йонг (оба – "Аякс"), Уссем Ауар ("Лион"), Артур ("Барселона"), Дженгиз Ундер ("Рома"), Ирвинг Лосано (ПСВ) и Джейдон Санчо ("Боруссия" Д).

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