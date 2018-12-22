Работы по спасению людей в соликамской шахте продолжатся ночью

Рабочие, которые оказались заблокированы в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске из-за пожара, приехали из Башкирии и других российских регионов. Как сообщил начальник управления подрядной организации УС-30 Андрей Максимов, люди выполняли работы по подготовке к бетонированию очередной заходки ствола. По его словам, рабочие трудятся посменно, в субботу утром, когда произошло ЧП, под землей находилась очередная смена, передает ТАСС.

К настоящему моменту известно, что заблокированными остаются девять человек, связи с ними по-прежнему нет. Как сообщает телеканал "Россия 24", рабочих удалось снабдить кислородными баллонами, однако, как сообщается, их запаса хватит всего на час автономного дыхания.

Задымление в шахте произошло во время строительных работ. В забое находились17 человек, восьми из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно. Чтобы добраться до остальных девяти, спасателям необходимо преодолеть расстояние в 10 метров. Поиск людей осложняется высокой температурой и сильным задымлением.

На место пожара прибыли сотрудники Следственного комитета России. Им предстоит выяснить обстоятельства возникновения возгорания. Как заявил глава Соликамска, работы по спасению людей на ночь прерывать не будут. Также на место ЧП прибыл губернатор региона Пермского края Максим Решетников.

Подрядчик, ФГУП "Управление строительства 930" (УС-30) зарегистрировано в городе Межгорье (Республика Башкортостан).