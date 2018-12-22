Катастрофа Ан-26 в Конго: имена погибших российских пилотов назовут через два дня
Имена трех российских пилотов самолета Ан-26, который разбился в окрестностях Киншасы, будут обнародованы в понедельник, 24 декабря. Процедура опознания пилотов продолжается, рассказал посол России в Демократической Республике Конго (ДРК) Алексей Сентебов.
Самолет перестал выходить на связь с диспетчерами вечером в четверг, 20 декабря. Предположительно воздушное судно находилось в этот момент в 40 километрах от международного аэропорта Нджили в Киншасе. На борту разбившегося самолета, выпущенного в 1984 году, находились 23 человека, в том числе экипаж из трех россиян, напоминает РИА Новости. При крушении воздушного судна погибли шесть человек, в том числе все трое пилотов.
Накануне Алексей Сентебов сообщил, что погибшие российские пилоты доставлены в морг в Киншасе, и что российское посольство приступает к процедуре возвращения их тел на родину. Ранее сегодня сообщалось, что посольство России в ДРК начинает процедуру их опознания.
По словам Сентебова, родственники погибших пилотов Ан-26 пока не обращались в посольство и контактируют с коллегами погибших. "Мы ждем обращения с их стороны", — добавил посол.
Репатриацией тел, как правило, занимаются работодатели, уточнил Сентебов. Посольство, по его словам, будет "вплотную работать" с ними и с российскими властями в этом вопросе.
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