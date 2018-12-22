Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ

На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).

Вечером 11 декабря 29-летний Шекат устроил стрельбу рядом с рождественской армией в Страсбурге и скрылся. Пять человек погибли, более десяти он ранил.

Мужчина и ранее хорошо был известен полиции.

Его удалось ликвидировать 13 декабря.

ИГИЛ (запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за атаку, передает РИА Новости.