Новости Спорт

Все видео этой рубрики
22 декабря 201817:35

Логинов стал вторым в гонке преследования биатлонного Кубка мира

EPA

В чешском местечке Нове Место стартовала субботняя программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами вышли мужчины. Победил норвежец Йоханнес Бе, наш Александр Логинов занял второе место.

В Топ-60 по итогам спринтерской гонки попали четверо российских "стреляющих лыжников": Александр Логинов уходил на дистанцию пасьюта вторым, сразу вслед за норвежцем Йоханнесом Бе, Дмитрий Малышко – 14-м, Матчей Елисеев – 18-м, Евгений Гараничев – 30-м.

На первом огневом рубеже и лидирующий Бе, и Логинов допустили по промаху и, пробежав штрафные круги, чуть подпустили преследователей. На третье место вышел швейцарец Бенджамин Вегер. Малышко и Елисеев также по разу промахнулись, а вот Гараничев прошел рубеж "на ноль".

После второго рубежа Логинов со вторым промахом отодвинулся на третью строчку, пропустив впереди себя второго брата Бе – Тарьея, который шел без потерь на стрельбище. Елисеев и Гараничев допустили по промаху, а Малышко – сразу три, отвалившись в глубину пелетона.

Третья стрельба дала гонке нового лидера – Тарьей обошел брата Йоханнеса. Логинов с тремя промахами шел четвертым, пропустив впереди себя еще и француза Симона Дестье. Гараничев с "нулем" на 3-м рубеже поднялся на 13-е место, Елисеев две пули пустил в "молоко", Малышко также промазал дважды.

На последней стрельбе братья Бе и Логинов допустили по промаху, но ушли на последний отрезок в интервале 5 секунд, что подразумевало серьезные "разборки" на финише. В пятерку лучших ворвался Мартен Фуркад, который стартовал 41-м, но стрелял в пасьюте чисто. Елисеев и Гараничев шли 10-и и 11-м. Малышко отстал – у него была 29-я позиция и 8 промахов.

На финише лучше отработал Бе-младший, который привез Логинову 6 секунд преимущества, а брату – 24. Фуркад не справился со скоростью лидеров и занял 5-е место с отставанием в 57 секунд. Елисеев не сохранил место в Топ-10, став 11-м, Гараничев занял 13-е место. Малышко прибыл на финиш в конце третьего десятка – на 29-й позиции.

Сейчас

17:43

В Одессе нашли цистерну со скелетами

17:01

В Париже задержали 30 "желтых жилетов"

16:22

В ближайшие дни в Москве выпадет еще 15 см снега

15:46

В российских школах появятся старшие и ведущие учителя

13:36

На шахте в Соликамске произошло задымление, связи с горняками нет

12:19

Москва разочарована отказом ООН сохранить договор по ракетам средней дальности

11:34

Водитель на юге Франции стал десятой жертвой "желтых жилетов"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Время закончилось": очевидцы сняли на видео пожар на шахте в Соликамске

"Время закончилось": очевидцы сняли на видео пожар на шахте в Соликамске

1 час назад
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата

1 час назад
Парижская полиция задержала тридцать "желтых жилетов"

Парижская полиция задержала тридцать "желтых жилетов"

55 минут назад
В российских школах появятся старшие и ведущие учителя

В российских школах появятся старшие и ведущие учителя

2 часа назад
Резолюция по договору о ракетах: кто и как голосовал в ООН

Резолюция по договору о ракетах: кто и как голосовал в ООН

5 часов назад
"Государство ничего не должно": чиновница лишилась субсидии на квартиру

"Государство ничего не должно": чиновница лишилась субсидии на квартиру

4 часа назад
Прогноз: рубль оценит новую версию о том, что Скрипалей отравил Лондон

Прогноз: рубль оценит новую версию о том, что Скрипалей отравил Лондон

6 часов назад
РПЦ высказалась за существенную доработку закона об оскорблениях в Сети

РПЦ высказалась за существенную доработку закона об оскорблениях в Сети

2 часа назад
Плату за роуминг между сотовыми сетями РФ и Белоруссии могут отменить летом

Плату за роуминг между сотовыми сетями РФ и Белоруссии могут отменить летом

4 часа назад
При взрыве в Могадишо погибли журналисты, ранен заммэра

При взрыве в Могадишо погибли журналисты, ранен заммэра

2 часа назад
Водитель Porsche из Миасса прострелил студенту ноги за отказ уступить дорогу

Водитель Porsche из Миасса прострелил студенту ноги за отказ уступить дорогу

2 часа назад
Власти предложили москвичам сообщать о неубранном снеге и реагентах

Власти предложили москвичам сообщать о неубранном снеге и реагентах

2 часа назад
Первый в мире реакторный энергоблок остановлен на Ленинградской АЭС

Первый в мире реакторный энергоблок остановлен на Ленинградской АЭС

3 часа назад
Жители севера Бурятии остались без электричества из-за спиленного дерева

Жители севера Бурятии остались без электричества из-за спиленного дерева

3 часа назад
"Ты - КиберкOMENтатор": стали известны имена победителей

"Ты - КиберкOMENтатор": стали известны имена победителей

21.12.2018 15:20
Топ-10 провалов Apple в 2018-м

Топ-10 провалов Apple в 2018-м

20.12.2018 17:10
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

19.12.2018 14:39
Логинов стал вторым в гонке преследования биатлонного Кубка мира

Логинов стал вторым в гонке преследования биатлонного Кубка мира

46 минут назад
Катастрофа Ан-26 в Конго: имена погибших российских пилотов назовут через два дня

Катастрофа Ан-26 в Конго: имена погибших российских пилотов назовут через два дня

46 минут назад
Антон Шипулин может отложить возвращение в биатлон

Антон Шипулин может отложить возвращение в биатлон

3 часа назад
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула

Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула

4 часа назад
Слуцкий: США вновь оплачивают оголтелую антироссийскую кампанию

Слуцкий: США вновь оплачивают оголтелую антироссийскую кампанию

4 часа назад
Другая Европа: почему Босния и Герцеговина не присоединилась к антироссийским санкциям

Другая Европа: почему Босния и Герцеговина не присоединилась к антироссийским санкциям

4 часа назад
Ключник Папы Римского открыл "Вестям в субботу" секреты Ватикана

Ключник Папы Римского открыл "Вестям в субботу" секреты Ватикана

4 часа назад
В Видяево достроили последнюю башню для цифрового ТВ

В Видяево достроили последнюю башню для цифрового ТВ

4 часа назад
Мария Захарова: методы разведки США вызывают презрение и брезгливость

Мария Захарова: методы разведки США вызывают презрение и брезгливость

4 часа назад
Российский физик Сергей Псахье умер на детском конкурсе в школе

Российский физик Сергей Псахье умер на детском конкурсе в школе

5 часов назад
Татьяна Тарасова: Медведева переживает сложный период

Татьяна Тарасова: Медведева переживает сложный период

5 часов назад
"Динамо" обыграло "Амур" и одержало четвертую подряд победу в КХЛ

"Динамо" обыграло "Амур" и одержало четвертую подряд победу в КХЛ

6 часов назад
Утечки в США: сотрудник Сената получил срок за связь с журналисткой

Утечки в США: сотрудник Сената получил срок за связь с журналисткой

6 часов назад
В Калуге нашли родителей младенца, брошенного умирать на 13-градусном морозе

В Калуге нашли родителей младенца, брошенного умирать на 13-градусном морозе

6 часов назад
Нападение пьяных рязанских футболистов на женщину попало на видео

Нападение пьяных рязанских футболистов на женщину попало на видео

6 часов назад
ЛеБрон Джеймс: большинство хозяев клубов – рабовладельцы

ЛеБрон Джеймс: большинство хозяев клубов – рабовладельцы

7 часов назад
Алкоголь может быть безопасен, но все зависит от способа потребления

Алкоголь может быть безопасен, но все зависит от способа потребления

7 часов назад
Тест на идиота: Госдума предлагает новый способ проверки водителя

Тест на идиота: Госдума предлагает новый способ проверки водителя

8 часов назад
Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

10 часов назад
Правительство США в "шатдауне": бюджет не принят

Правительство США в "шатдауне": бюджет не принят

12 часов назад
10 лучших подарков на Новый год для геймеров

10 лучших подарков на Новый год для геймеров

20.12.2018 13:36