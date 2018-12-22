Фильм "Т-34": дерзкий побег из плена и вызов немецким асам

Скоро новогодние праздники. К ним запланирована большая кинопремьера, новый российский приключенческий боевик "Т-34". Накануне его увидели первые зрители в Москве.

Фильм "Т-34" создан по реальным событиям Великой Отечественной войны. Вчерашний курсант Ивушкин (его играет Александр Петров, которого все мы знаем по фильмам "Притяжение" и "Лед") планирует дерзкий побег из плена. Он собирает свой экипаж и на "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с командиром Ягером.

В фильме много современных спецэфектов. Но в основе — советская классика, на которую и ориентировался, по его словам, режиссер-постановщик Алексей Сидоров. Он известен по таким работам, как "Бой с тенью" и, конечно же, "Бригада".

"Исходным импульсом был фильм "Жаворонок", который я посмотрел в 10-летнем возрасте. Страшно рыдал, когда все наши погибли, и я недавно осознал, что это какая-то компенсация. То есть я, будучи уже режиссером, решил более радостную версию изложить", — рассказал Алексей Сидоров.

"Очень современно снят. Это огромный шаг для всей российской индустрии, и мы помогали этот шаг сделать. Это и кино про историю. Оно доброе, светлое, чистое, мощное, сильное, зрелищное. Главное — российское. Я как истинный патриот это подчеркиваю", — отметил актер Алексей Петров.

Фильм "Т-34" создан при участии телеканала "Россия 1" (ВГТРК). Картина выходит в широкий прокат 1 января 2019 года.