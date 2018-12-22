"Цифра" принесла новую жизнь в Видяево

В России завершается подготовка к переходу с аналогового телевещания на "цифру" — безо всяких шипений и помех. Как это будет работать у вас дома? В декабре 2010-го первые объекты этой цифровой сети заработали в порту Ванино в Хабаровском крае. А недавно ввод в эксплуатацию последней башни состоялся в поселке Видяево на Кольском полуострове.

В полярную ночь, когда чуть светлеет только в полдень, вся семья Лысенко собирается у телевизора. Здесь уже и забыли, что такое помехи и четыре канала в эфире.

"К хорошему быстро привыкаешь. Мы привыкли один раз — уже норма жизни цифровое телевидение. И качество каналов другое", — говорит семья Лысенко.

Канал будет показывать в хорошем качестве. Других вариантов нет. Плохо показывать он не может.

В 40 километрах от Мурманска специальные приставки только настраивают. Цифрового телевидения в Видяево никогда не было, а привычное, аналоговое, работало нестабильно.

Поселок подводников завидовал соседям – в другие районы телевидение давно пришло. «Когда нам предложили цифровое телевидение, мы, естественно, были рады. Первым делом стали подключаться», — говорят местные жители.

Распространению сигнала здесь очень мешал сложный рельеф. В этой части Кольского полуострова каждый город и поселок окружают сопки. Перепад высот — от 50 метров до километра. Поэтому, например, в Видяево телевизионный сигнал из соседнего поселка просто не доходил, хотя до него всего-то около трех километров. Чтобы и здесь появилось цифровое телевидение, пришлось строить новую вышку

Последние несколько дней телевизионная вышка, передающая цифровой сигнал и построенная специально для жителей Видяево, работала в тестовом режиме. Инженеры проверяли работоспособность систем, зону охвата. И вот – запуск!

Телевидение заняло господствующую высоту. Переливаясь цветами российского флага, телебашня или, как говорят специалисты, "антенно-мачтовое сооружение" передает сигнал в каждую квартиру Видяево.

"Мы получили гарантированный доступ к информации, к тому, что помогает обучать, воспитывать наших детей, растить из них патриотов и граждан", — отметил Аркадий Романов, командующий подводными силами Северного флота.

В почтовом отделении Видяево приставки для приема цифрового сигнала начали продавать заранее. Вместе со всей страной поселок готовится встретить Новый год. Подводники возвращаются из дальних походов, а окна домов уже светятся праздничными огнями.

Как раз в декабре на Кольском полуострове начинается полярная ночь, когда темно в любое время суток. Так что единственным источником энергии, тепла, настроения становятся люди, которые здесь живут.

Анна Юсупова живет в Видяево с самого рождения. В последние годы жизнь гарнизона менялась на ее глазах. «Детских площадок очень много стало, спортивно-развлекательный комплекс у нас есть. Люди добрее стали, наверное», — сказала Анна.

В видяевский аквапарк ездят со всего района. За окном — полярная зима, а здесь — вечное лето для детей и взрослых.

И вот теперь до Видяево добрались новейшие технологии. Сотни специалистов строили, отлаживали, запускали. Там, где раньше требовались громоздкие, неподъемные аппараты (вчерашний день), теперь — современная электроника.

С запуском видяевской вышки (5040-й по счету) в России завершилось создание единого для всей страны информационного пространства.

"Трудно переоценить значение этого проекта и для жителей Мурманский области и, конечно, для всех россиян. Он масштабный, грандиозный, достойный XXI века", — заявила Ковтун Марина, губернатор Мурманской области.

А начинали этот проект еще девять лет назад в Хабаровске. Сегодня там тоже следили за открытием вышки в Видяево.

"Это колоссальная программа, которая очень значима по своему громадному статусу, по уровню решаемых задач. Она связала два морских порта и как бы объединила Северный Ледовитый океан с Тихоокеанским побережьем, два моря — Баренцево и Японское", — отметил Станислав Кузнецов, директор филиала РТРС "Дальневосточный региональный центр".

Цифровое телевидение — это еще и оперативная информация о своем регионе.

"До старта этой программы по каналам ВГТРК такой возможности во всех субъектах Российской федерации не было. Сотни тысяч людей могут теперь смотреть региональные новости", — подчеркнул Андрей Романченко, генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Если телевизор выпущен после 2013 года, то для приема цифрового сигнала даже приставка не нужна.

А инженеры уже готовят новые проекты. "Мы с телевизионными каналами думаем над следующим этапом: каким образом начать эфирные трансляции нового поколения и еще более высокого качества телевизионной картинки?" - говорят они.

Фейерверк в поселке подводников не только в честь открытия вышки — российская цифровая телевизионная сеть официально стала самой большой в мире.