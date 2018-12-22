Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике

Керченский инцидент может повториться в Арктике. Москва усиливает свое военное присутствует в Арктике, США предпринимает максимум действий по обеспечению свободы морской навигации, пишет Telepolis.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс ответит на военное присутствие России в Арктике. Вице-адмирал Эндрю Льюис ВМС США указывал, что США могут действовать на спорных территориях.

Однако Россия, по мнению издания, может действовать еще агрессивнее.

В начале декабря американский ракетный эсминец McCampbell прошел близко от базы Тихоокеанского флота России, чтобы бросить вызов чрезмерным претензиям России. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил, что эсминец ближе чем на 100 километров не подходил и находился под контролем.

Член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко немедленно отреагировал на заявления западных СМИ и заявил, что такие публикации — это притягивание за уши, передает РИА Новости. Когда морские границы нарушаются, Россия использует свои возможности, чтобы это пресечь, неважно, кто выступил в качестве нарушителя — США, Украина. Это стандартная практика, основанная на нормах международного права, добавил Коротченко.

25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России. Моряки и корабли были задержаны. Возбуждено уголовное дело о пересечении госграницы.