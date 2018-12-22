Медведев распорядился помочь пострадавшим при пожаре на шахте в Соликамске

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края оказать всю необходимую помощь горнякам, пострадавшим при ЧП на шахте в Соликамске, а также их семьям. Глава региона доложил премьер-министру о ходе спасательной операции по телефону, передает телеканал "Россия 24".

На горящем руднике до сих пор остаются заблокированными 9 человек. У каждого из них есть баллон с кислородом, однако связи с ними по-прежнему нет. Спасательную операцию осложняет высокая температура и сильное задымление. "Уралкалий" опроверг сообщения местных СМИ об обнаружении тел строителей. Потушить пожар пока не удается.

На помощь в Соликамск выехали дополнительные бригады МЧС из соседних регионов. Ранее появилась информация, что возгорание произошло во время строительных работ. В четвертом стволе рудника "Соликамск-3" находились 17 горняков, восьми из них удалось выбраться на поверхность.

На месте ЧП работают следователи, которым предстоит выяснить причину возгорания. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники безопасности. Следователи проверяют документы и данные осмотра, опрашивают свидетелей и ответственных лиц. Расследование взято на контроль руководителем регионального следственного управления СК РФ.