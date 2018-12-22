Задержанных в Париже уже 79

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже возросло до 79 человек, сообщает радиостанция Europe1.

Ранее сообщалось о 65 задержанных. Сегодня во время шестой акции протеста "желтых жилетов" в Париже на улицы вышли более двух тысяч человек, порядка 80 из них были задержаны, после предварительных разбирательств помещены под стражу пятеро.

Всего, по данным МВД, в протестах по всей Франции приняли участие более 23 тысяч человек. Наблюдатели отмечают, что протестные настроения идут на спад. К примеру, в прошлые выходные в митингах и шествиях принимали участие более 33 тысяч человек в Париже и других крупных городах.

Митингующие выражают несогласие с повышением тарифов на топливо, а также снижением качества жизни. Президент страны Эммануэль Макрон объявил о принятии мер, которые призваны улучшить социально-экономическое положение наименее обеспеченных групп населения. К примеру, минимальная ставка заработной платы повышена на 100 евро в месяц, вводятся льготы для пенсионеров, отменен новый налог на автомобильное топливо, который и стал неким спусковым механизмом для начала протестов в середине ноября.