Классика КХЛ: московские армейцы победили СКА на стадионе "Зенита"

В Санкт-Петербурге на стадионе местного футбольного клуба "Зенит" "Газпром-Арена" состоялся матч зимней классики Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал ЦСКА и потерпел поражение со счетом 1:4.

В составе победителей шайбы забросили Линден Вей (13-я минута), Павел Карнаухов (24-я), Кирилл Капризов (30-я) и Янник Хансен (60-я). Единственный гол у хозяев забил Никита Гусев (58-я).

На матче был установлен рекорд посещаемости КХЛ. Игру посетило 67 770 зрителей. Кроме того, символическое вбрасывание перед началом встречи произвели Николай и Иван Пучковы, сын и внук олимпийского чемпиона 1956 года по хоккею, бывшего вратаря ЦСКА и СКА Николая Пучкова, скончавшегося в 2005 году, а также чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Армейские клубы провели четвертый очный матч в текущем сезоне КХЛ, во всех играх победу одержал столичный клуб. Всего петербургцы не могут обыграть ЦСКА в семи встречах подряд.

ЦСКА с 68 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 62 баллами идет вторым.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Авангард" – "Локомотив" – 0:2, "Йокерит" – "Динамо" (Рига) – 3:2 ОТ.