Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене. По версии следствия, 29-летний мужчина, вооруженный взятым напрокат ружьем, в пятницу ворвался в Sparebank 1 Nord-Norge в городе Лонгьире. Ему удалось похитить из банка около 70 тысяч норвежских крон (примерно 500 тысяч рублей).

"Гражданин России, который находился на Шпицбергене в качестве туриста, взял ружье напрокат на законных основаниях в Лонгьире", — заявили в полиции.

Россиянин арестован судом Тромсё на четыре недели. Похищенные деньги возвращены в банк, пишет РИА Новости.