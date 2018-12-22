"Спартак" в овертайме обыграл "Сочи" в ретро-матче КХЛ

В Москве состоялся ретро-матч Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный "Спартак", отмечающий в этом году 70-летний юбилей, одержал победу над "Сочи". Встреча была посвящена тематике 1990-х годов и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Мартин Карсумс (39-я минута), Андрей Кутейкин (51-я) и Бен Максвелл (64-я). У гостей отличились Шон Коллинз (48-я) и Зият Паигин (54-я).

Как отмечает ТАСС, игроки приехали на стадион на автобусе "ЛиАз" и сыграли в оранжевой форме, изготовленной по мотивам формы "Спартака" 1990 года.

"Красно-белые" одержали третью победу подряд и с 48 очками занимают пятую строчку в таблице Западной конференции. Сочинцы с 41 баллом идут восьмыми.