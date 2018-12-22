Норвежка Олсбю-Ройселанд выиграла пасьют на Кубке мира

В чешском местечке Нове-Место женской гонкой преследования завершилась субботняя программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. Первой в гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами финишировала норвежка Марте Олсбю-Ройзланд.

Она преодолела дистанцию за 29 минут 53,5 секунды, допустив два промаха. Второй с одним промахом стала итальянка Доротея Вирер, уступившая Олсбю на финише. Третье место также с одним промахом заняла шведка Ханна Эберг, уступившая норвежке 4,7 секунды.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 25-й (+2.30,8; 4 промаха). Ирина Старых стала 39-й (+3.49,8: 6 промахов), Анастасия Морозова — 42-й (+4.02,7; 6 промахов).