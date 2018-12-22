"Перемирие кондитеров": "желтые жилеты" уходят на каникулы

К сожалению, уже обычное дело для Парижа — очередная "черная суббота". Да, у человека здравомыслящего иные требования "желтых жилетов" вызывают недоумение, например, требования молодежи зачислять в университеты всех вне зависимости от результатов школьных экзаменов. Но наивность некоторых требований не отменяет главного ощущения: президент Макрон, обещавший справедливость, пока больше занимался сокращением налогов для богатых. Но кто в таком случае перехватывает потенциальные голоса бедных? Ведь скоро Рождество, протесты затихнут, но потом-то будут выборы.

Предрождественская анархия в Париже. Вместо традиционного места встречи — Елисейских полей — желтые жилеты избрали новую тактику — они хаотично передвигаются по городу, блокируют движение и ломают то, что попадается под руку. Пока поблизости нет полиции, манифестация проходит относительно мирно. Но как только появляются стражи порядка, толпа приходит в ярость, на улицах начинается хаос.

По численности протест меньше, чем на прошлой неделе: официальные данные говорят о двух тысячах человек. Но этого оказалось достаточно для анархии на улицах.

Полицейские большую часть времени не могут применять ни газ, ни водометы — слишком много рядом с протестующими обычных парижан и туристов. Атмосфера перед протестом была настолько спокойной, что президент Макрон Францию покинул.

В Нджамене, столице Республики Чад, он проводит праздничный обед с французскими военными, встречается с президентом. Все, чтобы подчеркнуть значение Франции на мировой арене. Но внешнеполитические успехи президента на родине многих, особенно желтые жилеты, раздражают.

Многие на митингах говорят о том, что глава государства заботиться о Евросоюзе больше, чем о самой Франции. Подтверждает это и то, что на фоне протестов растет рейтинг именно правых. Самый популярный политик во Франции — Марин Ле Пен. Деятельность лидера «Национального фронта» одобряют 35% населения, некоторые эксперты уже говорят о Ле Пен как о следующем президенте.

Рейтинг же действующего побил очередной антирекорд. Воспользоваться слабостью Макрона пытаются даже те, политическая карьера которых казалась уже давно оконченной. Например, Николя Саркози заявил, что подумывает вернуться в политику. Однако привлечь на свою сторону движение «желтых жилетов» не удалось пока никому из политиков.

В ближайшую неделю Францию ждет "перемирие кондитеров" - так во французском языке называют время между Рождеством и Новым годом, когда останавливаются любые противостояния. Очевидно, что "желтые жилеты" будут уважать этот принцип, ведь в основном представители движения отстаивают традиционные французские ценности. Следующая акция состоится уже в январе.