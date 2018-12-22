В Британии задержали гэтвикских вредителей

Британская полиция задержала двух человек, подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гэтвик, передает канал "Россия 24".

Действия злоумышленников привели к коллапсу в воздушной гавани: самолеты не могли ни взлететь, ни приземлиться на протяжении почти двух суток. Заложниками ситуации стало более 110 тысяч человек. По предварительным данным, гэтвикскими вредителями оказались 47-летний мужчина и 54-летняя женщина из городка Краулей, соседнего с аэропортом. Мотивы такого поступка пока не озвучиваются.