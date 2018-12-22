22 декабря 201821:12
В Туле открылась новая лыжероллерная трасса
В Туле открылась новая лыжероллерная трасса, передает канал "Россия 24". Ее сделали на месте старой лыжной базы, где когда-то тренировался легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и 13-кратный чемпион СССР Вячеслав Веденин.
Современный комплекс теперь носит его имя. Сегодня там уже прошли первые спринтерские забеги. Старт соревнованиям дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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