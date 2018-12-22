Один из последних участников Варшавского восстания умер в 94 года

В Иерусалиме скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем (Шимон Ратайзер, псевдоним Казик). Ему было 94 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ, Казик был одним из последних здравствующих членов Еврейской боевой организации. В Варшавском восстании он участвовал как солдат польской Народной армии. После войны эмигрировал в Израиль, где сменил имя. Казик был награжден Большим крестом ордена Возрождения Польши, являлся почетным гражданином Варшавы.

Варшавское восстание считается одним из самых трагических событий в истории Польши во время Второй мировой войны. Оно было подавлено, погибли порядка 17 тысяч участников сопротивления.