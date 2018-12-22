В Санкт-Петербурге состоялась первая конференция по проблемам инсульта

В Санкт-Петербурге проходит первая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная проблеме лечения ишемического инсульта, передает канал "Россия 24".

В центре внимания — новейшие технологии, которые способны помочь при хронических и острых нарушениях мозгового кровообращения. Конференцию также сопровождает лечебный курс.