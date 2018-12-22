При пожаре в Екатеринбурге погибла женщина

В одной из квартир пятиэтажного дома в Екатеринбурге в субботу, 22 декабря, произошел пожар. В результате погибла женщина, пострадали двое детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, пожар случился в субботу днем в доме по Восточной улице. На место происшествия срочно прибыли 11 пожарных на четырех машинах. Обитателей горящей квартиры они вынесли на руках, а еще 40 человек, в том числе шестерых детей, эвакуировали по лестничным маршам.

Пострадавшая женщина получила тяжелое отравление продуктами горения и погибла. А за жизнь детей сейчас борются медики.

По данным МЧС, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Его потушили за 11 минут.