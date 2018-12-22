ДНР: Украина готовится к масштабным боевым действиям

Для провокации на химпредприятиях в Донбассе украинские силовики могут использовать боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные комплексу "Снежинка", сообщает министерство госбезопасности ДНР.

Ранее в ДНР заявляли, что украинские военные готовятся к широкомасштабным боевым действиям. Начать их должна химическая провокация.

В ДНР обратились с просьбой к международным правозащитным организацией, чтобы те оказали давление на киевские власти и предупредили действия, от которых могут пострадать мирные жители.

В 2014 году Украина начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН, в ходе конфликта более 10 тысяч человек, передает РИА Новости.