В московской квартире взорвался самогонный аппарат

В квартире одного из жилых домов на северо-западе Москвы в субботу вечером послышался сильный хлопок. Позже выяснилось, что это взорвался самогонный аппарат, стоявший на кухне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах, инцидент произошел в доме на Туристской улице, в двухкомнатной квартире на восьмом этаже. Никто не пострадал. Частично обрушилась ненесущая стена дома.