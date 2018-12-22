Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России, Загитова – пятая

Соревнованиями в женском одиночном разряде завершился чемпионат России по фигурному катанию, который прошел в Саранске. Фигуристки исполнили произвольную программу. По ее итогам победу в национальном первенстве одержала 14-летняя Анна Щербакова, набравшая 229,78 балла.

Второй стала Александра Трусова (229,71). Бронзовая медаль досталась Алене Косторной (226,54), выигравшей ранее финальный Гран-при среди юниоров, который прошел в канадском Ванкувере.

Лидировавшая после короткой программы Алина Загитова неудачно выступила в произвольной, допустив два падения. В итоге она набрала 212,03 балла и заняла пятое место. Евгения Медведева оказалась седьмой (205,90).