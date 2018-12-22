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22 декабря 201821:24

"Реал" разгромил "Аль-Айн" и выиграл клубный чемпионат мира

EPA

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился клубный чемпионат мира по футболу. В финальном матче мадридский "Реал" без особых проблем разобрался с "Аль-Айн" из ОАЭ. "Сливочные" отправили в ворота соперника четыре мяча, победив со счетом 4:1.

В первом тайме испанскую команду вывел вперед Лука Модрич, который дальним обводящим ударом не оставил шансов вратарю Халиду Еисе.

После перерыва Маркос Льоренте и Серхио Рамос довели счет до разгромного. Однако Цукаса Сиотани сумел отквитать один гол. В самой концовке встречи Яхи Надер забил мяч в собственные ворота, установив окончательный счет в игре – 4:1 в пользу испанцев.

Мадридский "Реал", как и в прошлом году, стал победителем клубного чемпионата мира.

Третье место на турнире занял аргентинский "Ривер Плейт", разгромивший японскую "Касиму" со счетом 4:0.

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